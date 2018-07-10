В Николаевской области собирают подписи в поддержку покупки пожарной машины для Кинбурна

В Николаеве собирают подписи под обращением к лидеру Радикальной партии Олега Ляшко, чтобы народный депутат посодействовал выделению средств на приобретение пожарной машины для Кинбурнской косы.

Об этом сообщает пресс-служба региональной организации партии.

Коллективное обращение о необходимости покупки пожарного автомобиля для Кинбурна на имя Олега Ляшко написали жители Покровского сельского совета Очаковского района. Они рассказали, что для местных жителей, а также, для постоянно возрастающего потока туристов, требуются дополнительные меры безопасности от неожиданной стихии огня.

«За несколько часов может сгореть то, что мы растили и сохраняли годами. Каждый день – это жизнь в ожидании страха от огня», - написали жители Покровки.

Руководитель Николаевской областной организации Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Николаенко рассказал, что организует соответствующую работу для поддержки соответствующей инициативы среди населения всей области, поскольку отдых на Кинбурне успели полюбить многие туристы Николаевщины.

- Наше задание – сделать его безопасным как для коренных жителей, так и для туристов, - подчеркнул Николаенко.

Во вторник, 10 июля, в Николаеве под коллективным обращением Николаевской областной организации Радикальной партии Олега Ляшко начался сбор подписей. В частности, в обращении отмечается, что Николаевская область занимает третье место в Украине по количеству пожаров.

«По официальной статистике Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины за 2017 год, в Николаевской области количество пожаров на 10 тысяч населения составляет 29 случаев по сравнению со средним показателем 19,6 по всей стране. При этом, колличество погибших впоследствии пожаров – 5,6 случаев на 100 тысяч населения, тогда как по Украине среднее значение – 4,3», - указано в обращении к Олегу Ляшко.

По словам организаторов, за первый день работы было собрано около 800 подписей николаевцев и еще 100 подписей передали от активистов с Кинбурнской косы.

«Информационные палатки продолжат свою работу завтра, 11 июля. Неравнодушных николаевцев ждут по адресу: на пересечении проспекта Центрального с улицей 3-й Слободской, а также на пересечение проспекта Центрального с улицей Рюмина или в общественной приемной Николаевской областной организации Радикальной партии Олега Ляшко по ул. Большая Морская, 23», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Кинбурнской косе сгорел деревянный дом депутата Николаевского горсовета Дюмина.