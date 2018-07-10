«Промышленности и судостроения в Украине не будет», - гендиректор Николаевской верфи рассказал, почему не развивается кораблестроение

Генеральный директор Николаевской верфи Smart Maritime Group Василий Федин считает, что в Украине судостроение не будет развиваться из-за политики, которая проводится властями в отношении вопроса развития кораблестроения.

Об этом он рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ» в ходе закладки танкера для голландской компании VEKA.

Первой причиной, по мнению Василия Федина, является то, что иностранные заказчики боятся сотрудничать с Украиной в связи с войной на Донбассе. Зарубежные партнеры боятся потерять вложенные в заказ средства.

— Для того, чтоб построить судно, заказчик выставляет в наш адрес полностью покрытое кредитование, то есть, в нашем случае это 4,5 миллиона - он блокирует у себя на счету и мы строим. Он (заказчик - прим.) задает мне вопрос: «Я заблокировал у себя 4,5 миллиона, у меня подписан контракт, если я не сдаю это судно в срок, я несу штрафные санкции в размере 5-10 тысяч в месяц, а у вас через год линия фронта в Николаеве, в Херсоне – я теряю свои деньги, я несу убытки каждый день, пока я где-то не найду такое же судно и не пойду работать. Если сравнивать с польскими, турецкими, чешскими компаниями, да, вы даете хорошую цену, допустим, я выиграю на это 100 тысяч долларов, но потерять я на этом могу четыре миллиона. А стоит ли мне рисковать?». Вы знаете, когда я слышу такую логику, я ничего сказать не могу, - рассказывает Федин.

К тому же, как утверждает Василий Федин, иностранные бизнесмены иногда даже не знают, на какой территории конкретно проходят военные действия, боясь, что линия фронта пройдет по Николаеву.

— Люди не понимают вообще, что происходит в Украине. Год назад мы вели переговоры с одной топовой судостроительной компанией в Европе. «Где находится Украина?» - это был первый вопрос. «Сколько от вас до Крыма?» - километров сто. «Нет, вы знаете, это очень большой риск. У вас в Крыму война с Россией, поэтому мы не можем с вами заключить контракт». У меня разрыв сознания, - рассказал Василий Федин.

Второй проблемой является то, что все украинские банки снизили сумму кредита, который можно предоставлять судостроительным компаниям. Это делает невозможным принятие крупных заказов. Такую политику, по словам Федина, Украине навязывают извне.

— Сегодня я вам говорю ответственно, что ни один банк в Украине не кредитует машиностроение. Не только судостроение – машиностроение. В докризисный период, в 2012 году у нас в Херсоне было 52 миллиона кредита. Мы обошли все банки, нам предложили максимум 2,5 миллиона долларов сейчас. За 2,5 миллиона что можно построить? Эту политику нам диктуют извне. МВФ, другие международные организации, которые нам дают кредит в Украину, они говорят о том, чтоб мы продавали им зерно и кукурузу, а тракторы и корабли покупали у них, - сказал Василий Федин.

Гендиректор верфи отметил, что в украинских банках нет так называемой "программы лояльности" по отношению к судостроительным компаниям, которые выпускают корабли на экспорт, хотя в других европейских странах такие программы есть. Это значительно увеличивает затраты судостроительной компании для заказчиков.

— Можно рассказывать все, что угодно, но промышленности и судостроения в Украине не будет. (…) Пример – в 2014 году мы участвовали в тендере на постройку танкера для шведского заказчика. Мы вместе с норвежской компанией выступали вдвоем, но строится у нас, а инженеры с Норвегии. В результате мы дали предложение на миллион дороже, чем норвежская компания. У норвежцев были глаза квадратные. Мы взяли калькуляцию, они достали затраты и мы сравнили. Все просто. Мы берем кредит в банке под 12% годовых. Сегодня такая процентная ставка. Во всех странах мира существует такая программа поддержки – транспортно-кредитные агентства. Если верфь продает за рубеж – это поддержка экспорта. А норвежская верфь пошла в банк и взяла кредит под 0,3%. Я за два года строительства судна плачу 8 миллионов долларов процентов, норвежская верфь – 250 или 300 тысяч. Разница 7,5 миллионов, - рассказывает Василий Федин.

Кроме того, по словам Федина, для ввоза оборудования надо платить НДС и госпошлину, а это еще около миллиона гривен.

— Мне вдвойне обидно, когда я выступаю среди людей, которые должны принимать законы, рассказываю-рассказываю, а в конце мне задается вопрос: «Мне сказали, что вы насосы производите?», - рассказал Василий Федин.

Василий Федин также добавил, что верфь при наличии заказов могла бы строить 12 суден в год.

Напомним, во вторник, 10 июля, на территории предприятия «Черноморский судостроительный завод», на линии верфи Smart Maritime Group заложили корпус танкера-химвоза «Nebraska» для голландской компании VEKA Shipbuilding WT B.V.