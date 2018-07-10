В Николаеве помещение на Мореходной хотят передать в коммунсобственность, чтобы переместить туда Морской лицей

Николаевское профессионально-техническое училище «Мореходная школа», которое находится по адресу Мореходная, 2 и водную станцию на Спортивной 17/1 собираются передать с государственной собственности в коммунальную собственность территориальной громады.

Об этом шла речь во время постоянной комиссии по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития, во вторник, 10 июля, - передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, глава постоянной комиссии по правам человека, законности, гласности, антикоррупционной политики, местного самоуправления, депутатской деятельности и этики Александр Маликин сообщил, что помещение, которое находится по Мореходной, 2 нужно передать в коммунальную собственность города, дабы разместить там Морской лицей.

Александр Маликин (фото из архива) - Обратиться от Николаевского городского совета в министерство образования Украины с просьбой передать нам помещение, которое находится на Мореходной, 2 в городскую коммунальную собственность, чтобы разместить там учебное заведение Морской лицей имени профессора Александрова, - заявил он

Также он добавил, что корпуса морского лицея на Потемкинской и Шоссейной находятся не в лучшем состоянии и не приспособлено для учебного процесса.

- Было бы замечательно перевести Морской лицей в помещение на Мореходной, но пока оно находится в государственной собственности. Мы уже получили ответ от министерства, где прописана довольно сложная процедура передачи права объекта собственности с государственной в коммунальную. Вероятно, нам нужно постановление кабинета министров. Прописана еще одна процедура, которая касается и николаевского городского совета в том, что мы согласны принять в коммунальную собственность, - отметил Маликин.

В свою очередь, Юрий Гранатуров также подержал эту инициативу и согласился с тем, что сейчас Морской лицей располагается во временно неприспособленных помещениях.

- Министр образования Украины ждет только решения сессии городского совета о том, что дают согласие принять в коммунальную собственность, а дальше все по процедуре, - сообщил он.

В результате, комиссия поддержала данный вопрос и рекомендовала, чтобы на сессии горсовета первый вице-мэр Владимир Крыленко обосновал его.

Ранее сообщалось, что министерство образования и науки Украины отказало мэрии Николаева в передаче в коммунальную собственность города помещения, которое принадлежало Киевскому университету под размещение там «Мореходной школы».