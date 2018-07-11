Николаевский подполковник «Майк» рассказал, как десантники провернули нестандартный трюк на учениях в Германии

Максим Миргородский Николаевские десантники на учениях «Combined Resolve Х» получили определенное преимущество, когда угостили сухпайками людей из массовки, игравших роли жителей городка. После этого массовка перестала им мешать оборонять поселок.

Об этом рассказал заместитель командира 79-й николаевской отдельной десантно-штурмовой бригады подполковник Максим Миргородский («Майк»), сообщает официальный сайт десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

На полигоне существует условный городок Убенсдорф, и роль его жителей – обычных бюргеров, депутатов, полицейских, уголовников и т.д. – играли специально набранные 150 актеров. Им платили за то, чтобы они мешали украинским военным (которые по условиям учений были плохими парнями) выполнять задачи по обороне городка. Эти люди устраивали «демонстрации», растягивали баррикады и даже воровали мины.

- У них были хорошие инструкторы, которые контролировали и корректировали их поведение. Мы поняли, что с этим обществом нужно договариваться. В дружеской беседе с его лидерами мы пообещали предоставить бесплатную медпомощь всем, кто в ней нуждается. А еще устроили угощение национальным блюдом из сухого пайка – борщом. Что произвело просто волшебный эффект! С тех пор мы спокойно устанавливали минные поля и баррикады. Никаких конфликтов с «местными жителями» не возникало. Главный инструктор учебного городка признался, что за 10 лет «плохие парни» никогда здесь ничего подобного не делали. Затем за борщом к нам приходи иностранные военные – даже возникали небольшие очереди, - рассказывает подполковник.

По его словам, мыслить нестандартно украинские военные научились во время войны на Донбассе.

- История с пайком является элементом креативной тактики... Натовцы никак не могли понять, зачем раздавать сухпай актерам. Если бы они знали, что это буквально спасает человеческие жизни в условиях реальной войны! Коммуникация с местными, от которых надо получать информацию и заслужить их расположение, многого стоит... Человечность военных помогает налаживать контакт с любым сообществом, - говорит офицер.

Напомним, что «Майк» в свое время был одним из координаторов обороны Донецкого аэропорта, ранее публиковалось интервью с ним.