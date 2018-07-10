В Николаеве нашли женщину и её маленькую дочь, которые пропали без вести

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В Николаеве нашли пропавших без вести Юлию Швец и ее восьмимесячную дочь.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Ранее сообщалось, что женщина вместе с дочерью ушла из дому 4 июля якобы в гости к подруге, но домой так и не вернулась.

«Благодаря неравнодушным гражданам женщину вместе с дочерью нашли! Спасибо всем, кто присоединился к поискам пропавшей женщины и ее ребенка! Противоправных действий в отношении них совершено не было! Жизни и здоровью ребенка и женщины ничего не угрожает!» - сообщили в полиции.

В полиции обещают позднее опубликовать подробности случившегося. 

Вадим Богданов

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русскийобщество