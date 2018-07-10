В Николаеве националисты прицепились к парню из-за футболки с рисунком, похожим на российский флаг

В Николаеве 10 июля националисты стали цепляться к парню, который был в футболке с рисунком, похожим на флаг России.

Об этом на своей странице в Facebook написал николаевский националист Илья Зелинский.

Националисты на Соборной площади, возле мемориала «Струны памяти» (посвящен погибшим в зоне АТО воинам) встретили компанию молодых людей, на одном из которых была футболка «Levi’s» с белой, синей и красной полосами. Пока что не ясно, сам парень по настоянию националистов снял футболку, или с него сняли футболку силой. В комментариях отмечается, что его не били. Футболку в итоге выбросили в урну.

Напомним, что ранее в Николаеве националисты обвинили парня в работе на боевиков ЛДНР и сдали его «компетентным органам».