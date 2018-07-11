На Николаевщине морпехи ВМС в рамках украинско-американских учений «Sea Breeze-2018» отработали прыжки с парашютом

На Николаевщине проходит второй день украинско-американских учений «Sea Breeze-2018», который начался с парашютных прыжков десантно-штурмового подразделения отдельного батальона морской пехоты ВМС ВС Украины.

Об этом сообщает пресс-центр Военно-Морских Сил Украины.

«Морские пехотинцы раз подтвердили, что не зря их считают покорителями всех стихий. На этот раз это было небо. Вместе с морскими пехотинцами, прыжки выполнили и курсанты Военной академии Одессы», – написали в пресс-центре.

Как отметил начальник штаба многонационального батальона капитан Андрей Шарафанов, десантирование с парашютом является одним из нескольких способов десантирования, который будет отработано в ходе учебно-боевой подготовки во время этого обучения. Все участники справились с поставленной задачей.

Напомним, что в Николаевской области стартовали учения «Си Бриз» – в них задействуют военных из США, Грузии и Молдовы.