Водная полиция Николаевщины находится на стадии формирования и становления, – главный полицейский области Анохин

Александр Анохин Группа полиции на воде ГУНП в Николаевской области находится только в стадии становления и формирования, в отличие от соседней Херсонской области, где аналогичное подразделение было создано три года назад.

Об этом в среду, 11 июля, в ходе встречи с представителями экипажа затонувшей яхты «Катерина» рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Александр Анохин.

Напомним, на Херсонщине в Голопристанском районе на реке Конка (приток Днепра) вечером 5 июля получила повреждения киля и днища яхта «Катерина», на которой находились семь членов экипажа и пассажиров. Поднятие яхты и ее буксировка в Николаев происходила при участии водной полиции ГУНП в Николаевской области.

По словам Анохина, на данный момент в группе полиции на воде только пятеро сотрудников и патрульный катер «TUNA 600». В то же время в соседней Херсонской области аналогичное подразделение было создано три года назад, а в Николаевской области оно существует только с апреля текущего года.

– Там (в Херсонской области, – прим. ПН) это подразделение, скажем так, легализированное, законное, у нас это подразделение на стадии создания. Есть уже проекты штатной численности, и так далее. У нас сейчас момент становления и формирования этого подразделения, - сказал Анохин.

Михаил Мощанец

В свою очередь, начальник подразделения подполковник Михаил Мощанец отметил, что за три месяца службы полиции на воде было составлено всего около 30 административных протоколов в отношении правонарушителей. Кроме того, он заявил, что на одного из водителей катера на территории курортной зоны был составлен протокол за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

По его словам, перед тем, как войти в группу полиции на воде, сотрудникам необходимо пройти курсы судоводителей, после чего получить удостоверение, которое позволяет управлять плавсредством.

Напомним, что в Николаеве полицейские на воде задержали херсонца, разыскиваемого за угон автомобиля.