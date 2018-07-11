Жительница Николаева опознала в «карманнике» со шрамом на лице мужчину, который украл у неё кошелёк в 2017 году

Мужчина, который пытался вытащить кошелёк Жительница Николаева заявила, что тоже стала жертвой мужчины, который в маршрутном такси №56 пытался вытащить у женщины из сумки кошелек.

Об этом идет речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

Напомним, что во вторник, 10 июля, в Николаеве в маршрутном такси №56 мужчина пытался украсть у местной жительницы из сумки кошелек.

По слова девушки, в конце осени 2017 года она ехала в маршрутном такси в микрорайон Соляные и этот же мужчина вытащил у неё кошелёк.

«Ехала стоя вечером в забитой маршрутке. Ко мне все время прижимался этот мужчина, я не обращала внимания так как даже шевельнуться невозможно было. Когда вышла с транспорта, заметила что цепочка на сумке разорвана(с помощью какого-то острого предмета), и кошелька нет. Но мужчину этого запомнила очень хорошо, особенно благодаря его шраму. Я представляю сколько кошельков и телефонов он уже вытащил в этот промежуток времени с осени 2017 по сегодня», - написала она.

Ранее сообщалось, что в Николаеве горожане сами задержали грабителя и воровку.