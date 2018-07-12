В мэрии случайно узнали о договоре «Николаевэлектротранса» с ПриватБанком на покупку валидаторов – ситуацией уже занялся АМКУ

Во время руководства Виталия Матвеева на «Николаевэлектротрансе» в апреле месяце 2018 года с «ПриватБанком» заключили договор на покупку валидаторов, однако в мэрии об этом документе узнали случайно, когда утвердили на должности депутата Владимира Евтушенко. Об этом стало известно в среду, 11 июля в ходе постоянной комиссии по вопросам депутатской комиссии по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг и предпринимательства. Так, вопрос об этом никому неизвестном договоре поднял Сергей Исаков, который сообщил что договор с «ПриватБанком» предусматривал установку 60 валидаторов, в тот момент как «Visa» по недавнему договору должна предоставить 100 бесплатных валидаторов.

Сергей Исаков - Документы подписаны и там, и там, валидаторы «ПриватБанка» лежат на складе банка. Как вы видите разрешение этого вопроса? При этом валидаторы «Приватбанка» можно хоть сейчас прикручивать к ручкам трамваев и троллейбусов и использовать, без каких-то вещей. Валидаторы визовские они ручные и необходимо вводить кондукторов - это 12 миллионов зарплатных гривен, - интересовался Исаков, как управление транспорта собирается разрешить эту ситуацию без юридических споров.

В свою очередь, начальник транспортного управления Олег Манушевич заявил, что для данная новость для него была неожиданностью, что прошлое руководство «Николаевэлектротранса» подписало договор на покупку этих валидаторов, не согласовав его ни с управлением, ни с депутатами.

Олег Манушевич - Никто не знал об этом договоре, это было неожиданно. Мы взяли на иследование эти валидаторы, их прикрутить можно, но там не выдается фискального чека, там все в электроном виде. Мы связались со специалистами из Киева и Винницы, и приняли решение что «Visa» подпишет дополнительный договор с «ПриватБанком», - сообщил он.

Также он добавил, что визовские валидаторы, которые были запущены в работу будут готовы до конца месяца. Пока разрабатывается кронштейн, к которому будут крепить эти валидаторы.

- Мы уже попробовали на тех трамваях и троллейбусах, которые у нас есть, обошли вместе с руководством, посмотрели, как это будет работать. Там, где невозможно это сделать, где ручное управление – у нас, по-моему, 17 таких трамваев – там будут контролеры, кондуктор-контролер. Мы договорились с электротрансом, что в положение внесут изменения. Есть у нас кондукторов 30 человек, - объяснил начальник управления транспорта.

Помимо этого, чиновник добавил что ситуацией с договорами занимается Антимонопольный комитет. В свою очередь, представитель «ПриватБанка» Валерий Лопатко, который присутствовал на комиссии интересовался, что ему делать с приборами, которые лежат у них на складе. Также он отметил, что в других городах проблем с тем, что валидаторы электронные не возникло.

- С QR-чеками мы работе уже больше года и ни у кого проблем не возникло, всех все устраивает. Тут также поставят терминал и все хорошо. А с «Visa» договора не выгодные, - отметил Лопатко.

Однако чиновника и депутатов это не интересовало, они настаивали на том, что в мэрии и на КП о договоре «ни сном ни духом». На, что представитель банка заявил, что письмо, в котором описана сложившаяся ситуация, было передано еще месяц назад, а сам он трижды приходил на комиссию, однако до его вопроса дело не доходило. Данное утверждение подтвердил глава комиссии, директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко, который отметил, что ему пришла притензионная жалоба от руководства банка по данному вопросу.

- О том, что такой договор был подписан, я узнал случайно. Этого договора, подписанного с «Приватбанком» господином Матвеевым, на предприятии электротранс нет, не зарегистрирован он. Он мог подписать его с вами на улице, в подъезде, на крыше, на мусорной яме – где угодно! Я его не видел. подадим в полицию. у меня этот договор не зарегистрирован. И не надо сюда приходить и упрекать нас в том, что мы игнорируем вас. - говорил Евтушенко. - Мне надо понимать, что мне делать с этим оборудованием, - объяснял Лопатко. - Я вас не заявлял на это оборудование, - ответил ему Евтушенко.