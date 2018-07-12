«Нибулон» отсудил у «Укрзалізниці» 120 миллионов из-за «экспортного тарифа» на зерновые перевозки

Кассационный суд постановил взыскать с ПАО «Укрзалізниця» в пользу ООО «СП «Нибулон»» 120 миллионов 280 тысяч гривен, как вред, причиненный компании в 2012-2014 годах в результате неправомерно установленного «экспортного тарифа» на перевозку зерновых грузов до станции Николаев- грузовой.

Об этом свидетельствует постановление суда от 3 июля, сообщает сайт «Наші гроші».

Сообщается, что в июле 2013 года Антимонопольный комитет оштрафовал Государственную администрацию железнодорожного транспорта («ГАЖТ») на 100 миллионов гривен за злоупотребление монопольным положением. Речь шла о замене стоимости услуг по перевозке зерна на экспорт стоимостью услуг по перевозке по территории Украины.

Комитет установил, что ГАЖТ безосновательно обязывала «Нибулон» указывать в перевозочных документах информацию о перевозке грузов из своих подразделений в Николаев как экспортных, так как станция Николаев-Грузовой находится в пределах Украины и перевозки к ней относятся к категории «внутреннего сообщения».

Весной 2016 года «Нибулон» обратился в суд с иском к «Укрзалізниці», как правопреемника ГАЖТ с требованием о взыскании 120 миллионов гривен ущерба.

Дело окончательно решилось постановлением Кассационного хозяйственного суда в пользу «Нибулона».

Спор о наличии или отсутствии оснований для взыскания этого вреда суды решили в пользу истца. Суды исходили из того, что факт подмены перевозки по внутренним сообщением «экспортным» полностью доказанным Комитетом, который пересмотрел собственное решение в июне 2014 года, оставив его без изменений, результатам рассмотрения дела о признании пересмотренного АМКУ решения недействительным, который завершился поражением «ГАЖТ», а также результатам рассмотрения дела о взыскании с «ГАЖТ» 100 миллионов гривен штрафа и такой же суммы пени, которое также завершилось победой АМКУ.

Отметим, основателями "Нибулона" являются Алексей Вадатурский и его сын - народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко "Солидарность" Андрей Вадатурский.

Напомним, еще в 2013 году Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение производителю и экспортеру зерновых и масличных компании ООО «Нибулон» приобрести контроль над судостроительным заводом «Лиман».

Хозяйственный суд Николаевской области признал незаконными действия Николаевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины в отношении компании «Smart Maritime Group» и ООО «Южная судоремонтная компания».