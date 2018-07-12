В случае капремонта Варваровский мост могут закрыть на девять месяцев – для объезда отремонтируют дорогу на Вознесенск

На время проведения капитального ремонта Южнобугского моста (Варваровского) проезд придется закрыть на девять месяцев. Для обеспечения проезда транспорта отремонтируют дорогу на Вознесенск.

Об этом в ходе постоянной комиссии по вопросам депутатской комиссии по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг и предпринимательства, сообщила и.о. директора департамента ЖКХ Наталья Осецкая.

Так, во время доклада по вопросу ремонта улицы Турбинной и Новозаводской она сообщила, что их снова не внесли в план, так как нет денег.

- Каждый раз просим, чтобы выделили финансирование на ремонты дороги по улицам Турбинная и Новозаводская. Говорят нет, выделять с бюджета деньги не будем, даже не рассматривают, сейчас идет обсуждение, что АМПУ там планирует выделить финансирование на строительство объездной дороги за пределами Николаева в Корабельном районе, - сообщила Осецкая. - Единственный вариант закрывать город, ограничивать движение - все начнут задыхаться и тогда что-то начнут делать, - отметил Исаков.

В свою очередь глава комиссии Владимир Евтушенко негодовал, что большегрузы предприятия «Нибулон» не соблюдают режим и закон - везут более 20 тонн.

- Мы вносили предложение, чтобы не пускали на предприятия грузы свыше нормы, а они говорят - мы не принимаем, все так ездят. Они даже не по объездной дороге, они едут по Южнобугскому мосту и ноль внимания. Мы писали письма в «Укртрансбезопасность», в САД, в Нацполицию. Последние говорят, что не знают с каким танажом едут – это вопросы «Укртрансбезопасности». Те отвечают, что у них нет денег на установление ГВК. Со стороны городского совета дали 500 литров дизтоплива в помощь, что еще можно дать? Это не наша прерогатива, а их, им деньги на это выделяют, - сказала Осецкая.

Также она отметила, что на сегодняшний день разрабатывается проектно-сметная документация, до 30 августа они должны его разработать и подать на экспертизу. При этом, по словам Осецкой, губернатор Николаевской области Алексей Савченко договорился с Президентом Петром Порошенко, что тот выделит софинансирование на ремонт моста – приблизительно 300 миллионов гривен.

- Ремонт планируется в следующем году, если берут чисто капитальный ремонт, то до девяти месяцев мост будет закрыт, это если идеальные условия. Нужно решать вопрос объездной дороги. Губернатор дал поручение САД Александру Максименко, чтобы они в районе Вознесенска отремонтировали дорогу, чтобы могли объезжать, - заявила чиновница.

В частности, депутаты приняли решение написать обращение к мэру Александру Сенкевичу с рекомендацией рассмотреть возможность капитального ремонта улицы Турбинной и Новозаводской.

Напомним, что 4 июля, фирма, которая выиграла тендер на проектирование Варваровского моста презентовала свои варианты его реконструкции.

Ранее сообщалось, что в мае 2018 года департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета по результатам объявленных торгов избрал киевскую фирму «Союзтранспроект» разработчиком проектно-сметной документации по капитальному ремонту Южнобугского моста.

Напомним, что в результате комплексного обследования Варваровского моста выяснилось, что его состояние является крайне критическим и требует безотлагательного ремонта. После чего депутаты Николаевского горсовета решили обратиться в Мининфраструктуры с просьбой профинансировать реконструкцию Варваровского моста и уже собирались 1 октября ограничить движение по нему для большегрузов. Также в Мининфраструктуры обратились Николаевские нардепы. Позже в бюджет Николаева на 2018 год «заложили» 5 миллионов гривен на проект ремонта моста.