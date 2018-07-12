В одном из сел Николаевской области отремонтировали водопровод - жители были без воды пять месяцев

В селе Матиясово Николаевской области отремонтировали водопровод. Отмечается, что на протяжении пяти месяцев в селе не почти не было воды.

Об этом сообщает пресс-служба «Нашего края».

Так, на имя депутата областного совета Юрия Кормышкина поступило письмо от имени жителей села Матиясово в от исполняющей обязанностей старосты Матиясовсього старостинского округа №4 Березанского района Николаевской области Натальи Божеску, которая просила оказать материальную помощь на проведение ремонтных работ водопровода в селе Матиясово по улице Садовой.

«В сорокаградусную жару из-за проблем с водопроводом жители села сидели без воды - ни капли ни для себя, ни для скота. Водопровод не аварийный, просто он был недоделанный до конца, не было проведено по селу, чтобы вода поступала с нормальным напором. 5 месяцев воды в селе почти не было. Напор был настолько слабым, что люди ведрами носили воду из соседних улиц: ни сварить, ни попить, ни скот напоить. Потом стало еще хуже - три недели жители нашего села в самую жару жили без воды - крути ни крути, а воды нет», - рассказывает Божеску.

Ранее сообщалось, что Баштанский водоканал может остановить работу – на предприятии заканчиваются запасы вещества для очистки воды.