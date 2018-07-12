«Какой ценой?» – николаевские спасатели пожаловались, что мэрия тормозит покупку аппаратов для защиты органов дыхания

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области пожаловались на то, что в городском совете до сих пор не рассмотрели вопрос о покупке аппаратов на сжатом воздухе для защиты органов дыхания и зрения, которые необходимы пожарным при тушении огня в помещениях.

Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС Украины в Николаевской области.

Спасатели отметили, что пожары, возникающие на замкнутых территориях, особенно многоэтажных помещениях, опасны для тех, кто там оказался, в первую очередь тем, что единственным шансом на спасения являются пожарные со специальным оборудованием.

— Остро стоит вопрос спасения людей в домах повышенной этажности, которых в городе Николаеве - 52 (Центральный – 15, Ингульский - 13, Корабельный - 11 Заводской - 13). И большинство из них не оснащены системами противопожарной защиты или они не работают. В случае пожара единственным шансом на спасение людей из задымленных квартир являются именно газодымозащитники со специальным оснащением. Пожарные-спасатели, вооружившись аппаратами для защиты органов дыхания и зрения, могут зайти в плотно дымящиеся помещения ради спасения человеческой жизни и материальных ценностей граждан, - сказано в сообщении.

Как выяснилось, за первое полугодие пожарные спасли из огня 34 человека, из них трое детей. Однако оснащение для пожарных уже устарело и встал вопрос об обновлении материально-технической базы, а именно приобретение современных аппаратов для защиты органов дыхания. Именно поэтому сотрудники ГСЧС инициировали изменения в решение от 17 мая «Об утверждении городской целевой социальной программы обеспечения гражданской защиты города Николаева на 2017-2019 годы» и предложили внести сумму 2,5 миллионов гривен на покупку аппаратов. Однако до сих пор вопрос не решился – депутаты не включили инициативу спасателей в проект решения от 21 декабря «О городском бюджет города Николаева на 2018 год».

— Безусловно, спасатели, несмотря на изношенность аппаратов защиты органов дыхания и зрения, все равно будут выполнять задачи по назначению, бросаться в огонь, заходить в самое пекло ради других. Но какой ценой? – спрашивают спасатели.

Напомним, николаевские спасатели посетовали на заблокированные проезды в курортной зоны Коблево, что усложняет движение экстренных служб к месту происшествии в случае чрезвычайной ситуации.