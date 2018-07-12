«Будет создан специальный реестр для поиска»: Рада приняла законопроект о статусе пропавших без вести

Народные депутаты одобрили во втором чтении законопроект №5435 о правовом статусе лиц, пропавших без вести.

Законопроект поддержали 238 парламентариев.

Документ определяет понятие «лицо, пропавшее без вести» в контексте международного гуманитарного права, закрепляющее права таких лиц и предоставляющее им соответствующую защиту. Кроме уже существующего понятия «безвести отсутствующего лица», которое есть в Гражданском кодексе Украины, законодательство будет включать в себя также понятие «лицо, пропавшее без вести». Авторы проекта подчеркивают, что это является критически необходимым как в нынешней ситуации вооруженного конфликта, так и в дальнейшем постконфликтном восстановлении.

Законопроект закрепляет право лиц знать о судьбе своих пропавших родственников, является базовой нормой для защиты их прав, связанных с правовым статусом лица, пропавшего без вести. Документ также определяет процедуру розыска лиц, пропавших без вести - от подачи заявления о розыске и до его прекращения.

При этом для розыска пропавших без вести лиц в связи с конфликтом создается специальная Комиссия, ответственная за выяснение судьбы и местонахождения таких лиц. Комиссия является держателем Единого реестра данных о лицах, пропавших без вести, в котором содержится информация, необходимая для поиска, собранная с целью установления их местонахождения и идентификации неопознанных останков.

Напомним, ранее сообщалось, что родственники пленных и пропавших военных получили право на жилье от государства.