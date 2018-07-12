«Он же в Ингульском районе не работает»: Дунас об ошибке прокурора в ходатайстве по делу главы аппарата Центрального райсуда Николаева

Процессуальный руководитель в уголовном производстве, открытому по факту получения взятки главой аппарата Центрального районного суда Николаева, который допустил ошибку в названии самого суда в ходатайстве, все документы оформил надлежащим образом.

Об этом в ходе пресс-конференции руководителей правоохранительных органов, которая состоялась в четверг, 12 июля, рассказал прокурор Николаевской области Тарас Дунас.

По словам прокурора Николаевщины, в случае дисциплинарного проступка со стороны прокурора следственный судьей должно было быть направлено соответствующее ходатайство прокурору области, однако в данном случае его не было.

– Следователь считает, что необходимо избрать меру пресечения. Судья решает, что он будет выполнять свои обязанности без меры пресечения – это нормальный процесс, который не влияет на ход досудебного расследования. Я думаю, что мы ближайшее время завершим досудебное расследование по этому производству, - рассказал Дунас.

- Подавал же ходатайство прокурор, по главе аппарата Центрального суда, но он в прокуратуре области, он же не работал в этом районе. И он предполагает, что есть прокуратура именно Ингульского отдела. И обратился именно так (с ходатайством в несуществующий Ингульский районный суд Николаева, – прим. ПН), - пояснил он.

Кроме того, по словам Тараса Дунаса, все документы были сделаны правильно, без ошибок.

– По ходу документов он все отобразил правильно, в реестрах все правильно, в базе единого реестра досудебных расследований также все правильно, – добавил он.

Также Дунас отметил, что была проведена проверка информации о том, что Мизюн имеет родственные связи с высокопоставленным прокурором. По результатам проверки, родственные связи не подтвердились.

Как известно, руководителя аппарата Центрального райсуда Руслана Мизюна задержали 19 мая во время передачи тысячи долларов США. Сотрудник суда требовал эту сумму от жительницы Николаева за положительное решение в пользу иска о предоставлении разрешения на выезд ребенка за границу.

Напомним, 21 мая Ленинский районный суд не смог избрать меру пресечения руководителю аппарата Центрального райсуда Руслану Мизюну в связи с тем, что в ходатайстве прокуратуры была допущена ошибка в названии самого суда - вместо Ленинского документ направили в несуществующий «Ингульский» районный суд Николаева. 22 мая суд передал рассмотрение ходатайства об отводе судьи в Апелляционный суд Николаевской области. Добавим, что прокуратура передумала отстранять от должности главу аппарата Центрального райсуда Мизюна.

Также ранее сообщалось, что 30 мая апелляционный суд Николаевской области направил отвод следственному судье Ленинского райсуда Дмитрия Захарченко по производству относительно главы Центрального райсуда Николаева на рассмотрение по месту работы подозреваемого.

Напомним, что Апелляционный суд Николаевской области решил, что Заводский районный суд будет рассматривать отвод судье Захарченко в деле руководителя аппарата Центрального райсуда. Ранее этот отвод судье заявил адвокат подозреваемого.

Также сообщалось, что судья Центрального районного суда Николаева Оксана Мамаева отказала в удовлетворении ходатайства прокурора Стоянова об отводе судьи Ленинского райсуда Дмитрия Захарченко в рассмотрении производства по подозрению в получении взятки руководителя аппарата Центрального суда Руслана Мизюна.