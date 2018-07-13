Возобновленное уголовное производство в отношении судьи Центрального райсуда по решению Верховного суда продолжает рассматриваться в Херсоне

В Херсонском городском суде Херсонской области продолжается рассмотрение уголовного производства в отношении судьи Центрального райсуда Ивана Дирко по факту ареста им участника николаевского Евромайдана, которое было возобновлено в 2016 году.

Об этом в ходе пресс-конференции руководителей правоохранительных органов, которая состоялась в четверг, 12 июля, рассказал прокурор Николаевской области Тарас Дунас.

– Заминка была в том, что Херсонский суд передал в Верховный суд для определения подсудности. Верховный суд согласился с позицией прокуратуры, и определил подсудность в данном уголовном производстве именно за Херсонским районным судом, - отметил он.

Кроме того, по словам Тараса Дунаса, досудебное расследование уголовного производства в отношении судьи Первомайского горрайонного суда Николаевской области Владимира Закревского, которого подозревают в получении взятки, и которое в 2016 году также было возобновлено после закрытия, завершено. Однако, как рассказал прокурор области, подозреваемый и защита затягивают рассмотрение, увеличивая сроки для ознакомления с материалами.

– Мы уже дважды обращались по поводу ограничения периода ознакомления, но следственный судья такую позицию прокурора не поддержал в судебном процессе, и дает срок для ознакомления с материалами. Мы повторно обратимся касательно ограничения сроков, и получим решение об ограничении и передаче дела в суд, – сказал Дунас.

Как известно, что в случае с судьей Центрального райсуда Иване Дирко речь идет об уголовном производстве, предусмотренном ч.1 ст.375 («Вынесение судьей заведомо неправосудного постановления»), которое было открыто по факту ареста им на 5 суток участника николаевского Евромайдана Дмитрия Беды из «Правого сектора» за нарушение Закона о проведении митингов. Дмитрий Беда был задержан 26 января 2014 года за ношение медицинской маски во время акций протеста. Спустя три дня Апелляционный суд Николаевской области отменил арест Беды и выпустил его на свободу прямо в зале суда. В итоге дело в отношении Ивана Дирко было закрыто, но в декабре 2016 года его снова открыли. В сентябре 2017 года судье Дирко объявили о подозрении по поручению заместителя Генерального прокурора - Главного военного прокурора Анатолия Матиоса. По словам самого Дирко, такие действия со стороны прокуратуры незаконны, поскольку постановление об отмене закрытия уголовного производства может быть вынесено в течение 10 дней, а не 9 месяцев, как это был в данном случае. В январе 2018 года прокуратура Николаевской области направила в Херсонский районный суд обвинительный акт в отношении Дирко.

Напомним, 31 августа 2017 года следователи прокуратуры Николаевской области вручили сообщение о подозрении главе Первомайского горрайонного суда Николаевской области Владимиру Закревскому за получение взятки в размере 2 тысячи долларов. Позже судья Центрального районного суда Николаева Галина Подзигун избрала Закревскому меру пресечения в виде личного обязательства.

Стоит отметить, что в сентябре 2016 года прокуратура возобновила расследование уголовного производства в отношении Владимира Закревского. Как известно, судья в ноябре 2013 года был задержан сотрудниками УБОП Николаевской области, которые задокументировали факт получения им взятки. По материалам дела, деньги судья требовал от Натальи Рудницкой по гражданскому делу за решение о наложении ареста и конфискации имущества. По ее заявлению и было открыто уголовное производство по факту преступления, предусмотренного ч.3 ст.15, ч.4 ст.368 УК Украины.

7 октября 2014 года следователь прокуратуры Николаевской области Александр Алесин при всех собранных доказательствах закрыл данное уголовное производство. После обнародования информации об этом в СМИ прокуратура Николаевской области вновь открыла дело по факту получения судьей Закревским взятки. Однако дальнейшая судьба этого дела неизвестна. Судя по всему, оно также было закрыто.

Стоит отметить, что в ноябре прошлого года Владимир Закревский был избран председателем Первомайского горрайонного суда Николаевской области.