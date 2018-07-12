Полицейские разыскивают подростка, который в прошлом году ушел из дома в селе на Кинбурнской косе и пропал

Очаковский отдел полиции разыскивает 15-летнего подростка из села Покровка Очаковского района.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

6 октября 2017 года Александр Бургун ушел из дома и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: на вид 15-16 лет; рост 173-175 см; лицо овальное, глаза карие, нос прямой, губы пухлые, волосы короткие темные. Особые приметы: с правой стороны на носу шрам размером 1-2 см. Был одет: спортивная утепленная кофта синего цвета, черные джинсы, черные туфли.

Может находиться на территории Херсонской и Одесской областей.

Правоохранители обращаются к гражданам, которым известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, сообщить в Очаковский отдел полиции по адресу: г. Очаков, ул. А. Зинченко, 90, или по телефонам (05154) 2-21-04, 0637472126, 0633664084, 102.

Напомним, что в Николаеве второй месяц ищут пропавшего без вести мужчину, который страдает потерей памяти.