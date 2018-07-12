Археологи нашли самый древний фрагмент «Одиссеи» Гомера

Во время раскопок в античной Олимпии (западный Пелопоннес, Греция) команда археологов нашла самый древний фрагмент «Одиссеи» Гомера — глиняную табличку с 13-ю стихами из 14-й рапсодии поэмы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство культуры Греции.

«Табличка создана в римскую эпоху, по предварительным оценкам не позже III века нашей эры. Дата еще должна быть подтверждена, но табличка имеет большое археологическое, эпиграфическое, литературное и историческое значение», — заявили в министерстве.

Отрывок уже расшифровали: это один из разговоров Одиссея, царя острова Итака, со свинопасом Эвмеем.

Табличку нашли недалеко от храма Зевса Олимпийского археологи совместной экспедиции Греческой археологической службы, Германского археологического института и университетов Дармштадта, Тюбингена и Франкфурта-на-Майне.