Главное, чтобы была воля это все выполнить: В Николаеве презентовали эскиз нового помещения для Центра админуслуг

Новое помещение Центра предоставления административных услуг собираются перенести в реконструированное здание Ингульской районной администрации Николаева, при этом администрация остается на месте.

Об этом стало известно в ходе заседания рабочей группы по вопросам создания в Николаеве современного ЦПАУ, корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, главный архитектор города Андрей Цимбал рассказал, что для размещения ЦПАУ рассматривались разные варианты, но все они не подходили по площади. По его мнению, наиболее оптимальные вариантом является вариант реконструкции с пристройкой к зданию Ингульской районной администрации.

- Преимущество данного места – это выгодное географическое расположение, большая обеспеченность общественным транспортом: это и троллейбусные линии, и маршрутные такси, трамвайная линия, минимальные пешеходные расстояния до остановок. Второе преимущество – это сформированные границы и целевое назначение – коммунальная собственность и площадка для размещения административных зданий управления. Ещё преимущество – рядом расположен сквер Коренюгина, который сейчас предусмотрен для реконструкции, в парке можно создать место для отдыха и для ожидания, - рассказал он.

Само здание будет достаточно открытым, а помещения разделены стеклянными оградками. Планируется построить два этажа, но есть возможность пристроить и третий. Ориентировочная площадь будет составлять 490 квадратных метров. По словам Цимбала, уже есть техническое задание на проектирование, но его следует доработать и уточнить количество служб, которые будут там размещаться. Отметим, что представленный вариант является не проектом, а только эскизом.

- Бюджетно рассматривать мы не можем, потому что у нас нет проектно-сметной документации, но учитывая, что это стеклянное строение, в принципе, начав работу сейчас, к юбилею города мы сможем подарить горожанам современное здание, - рассказал директор департамента по предоставлению административных услуг Дмитрий Лазарев.

- В общем здание планируют построить за 8-9 месяцев. Остается вопрос подрядчика и финансирования. Главное, чтобы была воля это все выполнить, - добавил Цимбал.

В свою очередь, мэр города Александр Сенкевич сказал, что также стоит обратить внимание и на то, как будет организована работа ЦПАУ до переезда в реконструированное помещение.

- Нужно этот вопрос привести к максимальному стратегическому плану, с датами, с проектной документацией и так далее. Чтобы мы понимали, сколько будет стоить создать такой ЦПАУ, но самое главное: мы должны понять, как мы должны организовать работу существующего центра до того времени как появится новое здание, мы должны понимать, что у нас оптимизированы и понятны процессы, - заявил он.

Ранее сообщалось, что мэр Николаева сделал предупреждение директору ЦПАУ за длинные очереди.