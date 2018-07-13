Николаевские десантники на учениях тренировались маскироваться и атаковать противника

Николаевские бойцы из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады продолжают тактические учения на полигоне. На этой неделе они проводили тактические учения в составе взводов.

Об этом сообщили в пресс-службе 79-й бригады.

В рамках учений был спланирован суточный полевой выход – десантники на технике переместились в определенный район, расположились на месте, организовали охрану и оборону, а на следующий день начали десантно-штурмовые действия. Также они провели маскировку техники и инженерное обустройство позиций.

- Прибыли – замаскировались – окопались, - комментирует действия подчиненных командир подразделения. - Опыт 2014-го года показал, что в этом вопросе не должно быть халатности. Техника маскируется как против наземного наблюдения, так и от наблюдения с воздуха. Места для отдыха – тоже углубленные, чтобы в случае внезапного артиллерийского обстрела иметь шанс остаться в живых.

Также провели занятия по топографии, медицинской подготовке и связи. На следующий день десантники действовали как передовой отряд с учебным заданием – выйти на указанные рубежи и атакой с ходу уничтожить позиции мотопехотной роты условного противника, выйти в район сосредоточения, занять его и удерживать до подхода основных сил. На марше десантников ждала «засада» с подрывом имитационных зарядов. Соответственно, десантники отработали маневр против «засады»: если местность пересеченная, следует немедленно спешиться с боевых машин, занять оборону и нанести огневое поражение. Если позволяют условия, опасный участок боевые машины проходят, используя средства аэрозольной маскировки.

По прибытии к определенному участку полигона боевые машины с десантом выстроились в боевой порядок и начали ведение десантно-штурмовых действий повзводно. Десант спешился и под прикрытием огня боевой машины «рассыпался» в боевой порядок. Десантников на огневых рубежах ждали три полосы «пехоты» и две цели – «бронированная техника». Учения с боевой стрельбой проходили с использованием имитационных инженерных зарядов.

Вместе с взводами в наступлении действовали и отделения огневой поддержки – расчеты крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов по команде поддерживали огнем боевые порядки взводов.

Напомним, что ранее в Николаевской области стартовали учения «Си Бриз».