Николаевский исполком утвердил повышение тарифа на проезд речным транспортом до 12 гривен

Члены исполнительного комитета Николаевского городского совета утвердил повышение стоимости проезда речным транспортом до 12 гривен.

Об этом стало известно в пятницу, 13 июля во время заседания, - передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По данному вопросу докладывал начальник управления транспорта Николаевского горсовета Олег Манушевич, который отметил, что данное повышение объясняется тем, что на общественный транспорт города ранее подняли тариф на перевозки. Отметим, что ранее проезд на речном транспорте стоил 10 гривен.

Однако, мэр Александр Сенкевич заявил, что это никак не связано с поднятием тарифа на проезд в «маршрутках» и электротранспорте.

- Это связано с поднятием тарифа администрацией речных портов, которая является государственным предприятием Министерства инфраструктуры Украины, у них есть общие расчеты стоимости перевозок, но мы с вами должны утвердить его на исполкоме, - сообщил мэр.

Александр Сенкевич

Напомним, что ранее городской голова Николаева Александр Сенкевич подписал решение исполкома от 22 июня и тем самым поднял стоимость проезда на маршрутных такси города до 5 гривен. Также, исполнительный комитет Николаевского городского совета согласовал поднятие стоимости проезда в электротранспорте до трех гривен.