В Украине продолжается реформирование ЖКХ – эстафету принял Николаев

В Украине продолжается реформа ЖКХ. Сейчас жилищно-коммунальные услуги в стране предоставляют как привычные всем ЖЭКи, так и ОСМД. Еще одна из новых форм обслуживания жилья – управляющая компания. В преддверии Конкурса на определение управителей многоквартирных домов, попробуем разобраться в том, какие новшества в ближайшем будущем ждут николаевцев, и как определиться с управителем. Ранее аналогичные Конкурсы на выбор управителей успешно прошли в Киеве, Мариуполе, Кременчуге, Днепре, Одессе, Ивано-Франковске, Запорожье, Хмельницком, Житомире.

Согласно Закону Украины «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» предусматривается ряд новшеств в жилищно-коммунальной сфере. Такие радикальные перемены не могут оставить в стороне жителей - прямых потребителей услуг. Кто возьмет на себя ответственность за содержание жилищного фонда в порядке, осуществление текущих и капитальных ремонтов, уборку территории и подъездов, выдачу справок, - эти вопросы волнуют каждого. Где и как искать профессионалов, способных взвалить на себя нелегкий груз ответственности и справиться с задачей не только сохранить, но и существенно повысить удовлетворенность жителей уровнем предоставляемых им услуг ЖКХ?

Один из возможных вариантов – привлечение к обслуживанию дома управляющей компании. Зачастую управитель предлагает потребителям полный комплекс услуг для поддержания жилья в надлежащем виде, выполняя всю необходимую хозяйственно-бытовую деятельность.

Вопрос о необходимости привлечения управителей многоквартирных домов актуален с 2004 года. Тогда же была принята соответствующая государственная программа, которая тогда, к сожалению, так и не была воплощена в жизнь. Спустя десять лет были осуществлены первые действия по реформированию ЖКХ, однако, они также оказались не слишком успешными.

Одна из основных целей реформы – создание местными властями конкурентной среды на рынке управления жилищным фондом с целью демонополизации. Для обеспечения предоставления качественных услуг по доступным ценам власти должны предоставить равные возможности для работы компаниям разных форм собственности.

Еще один из способов управления – ОСМД. Но при этом следует помнить, что данный способ управления жильем имеет массу подводных камней. В том числе, никто не исключен от различных махинаций как на этапе создания объединения совладельцев многоквартирного дома, так и при формировании тарифа и заключении договоров на проведение ремонтных работ. При этом в распоряжении ОСМД нет квалифицированных кадров, способных выполнять самый разнообразный фронт хозяйственно-бытовых работ, нет техники и инструмента, т.е. председателю придется самостоятельно решать все эти вопросы. Благо, если дом относительно молодой и не нуждается в регулярном устранении аварийных ситуаций, как то – порывов канализации и других инженерных сетей, течи кровли. Сложнее дела обстоят с домами, которые не видели капитального ремонта десятки лет. При этом не стоит забывать и о том, что часть жильцов могут быть злостными неплательщиками, и ОСМД придется как-то решать вопрос с наполнением бюджета дома для проведения как текущих, так и аварийных работ.

Чтобы снять с себя часть неспецифических забот ОСМД может пригласить для обслуживания управляющую компанию.

Управителем однозначно должно быть лицо, способное решать все возникающие технические и экономические вопросы, связанные с менеджментом жилого фонда. Многие совладельцы домов все чаще привлекают к обслуживанию жилья проверенные компании, которые хорошо зарекомендовали себя в Украине и даже в Европе.

Управляющие компании не только осуществляют все работы по обслуживанию домов и придомовой территории, но и помогают социально незащищенным гражданам, предоставляя необходимые справки, и помогая оформить субсидию.

Если к моменту проведения конкурса жители не определились – создать ли ОСМД или выбрать себе управителя, органами местного самоуправления объявляется конкурс, цель которого – назначить нового управителя. Следует понимать важность проведения конкурса. В противном случае может пострадать санитарно-техническое состояние дома. Собственники согласно законодательству вправе сменить управителя через год. В случае же предоставления услуг ненадлежащего качества договор может быть разорван досрочно.

Напомним, в Николаеве также стартовала конкурсная процедура по выбору управителей многоквартирных домов, не создавших ОСМД. Надеемся, николаевцы сделают правильный выбор, в результате которого состояние рынка услуг ЖКХ существенно улучшится. Это позволит повысить качество обслуживания домов коммунальщиками и, как следствие, повысится уровень удовлетворенности услугами жителями.