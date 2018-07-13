«Эти кроты уничтожили дорогу»: мэр Николаева требует оштрафовать ТЭЦ за плохое выполнение работ в центре города

Николаевский городской глава Александр Сенкевич заявил, что следует оштрафовать рабочих «Николаевской ТЭЦ», которые проводили ремонт теплосетей и разрыли новый асфальт на улице Чкалова по 6-й Слободской и до Соборной.

Об этом шла речь в ходе заседания исполнительного комитета в Николаевском городском совете, в пятницу, 13 июля.

- Эти кроты уничтожили дорогу, которую мы в прошлом году отремонтировали по поточному ремонту. Сделали там две ямы, залатали их непонятно-каким материалом, называть его асфальтом невозможно. И сейчас, после их асфальтировки, там появились ямы, - заявил Сенкевич.

Так, мэр поручил выехать профильным структурам на место, зафиксировать, максимально оштрафовать и заставить все переделать. В свою очередь, первый заместитель директора департамента ЖКХ Виталий Кузнецов сообщил, что дорога находится у них на балансе и данный вопрос уже обсуждался с главой администрации Центрального района Александром Березой

- Молодцы, что поговорили. Я бы хотел конкретных действий, а именно административный штраф за повреждение дорожного покрытия и восстановление этого дорожного покрытия. Человек может выехать с третьей Слободской и врезаться в заборчик, который они там установили прямо по центру дороги, а в ночное время - любой человек может в него въехать, - отметил он.

Ранее сообщалось, что на ремонт теплосетей «Николаевской ТЭЦ» необходимо около 150 миллионов гривен.