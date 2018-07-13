По обращению анонимного источника: С фасада мэрии Николаева сняли красно-черные флаги

С фасада Николаевского городского совета сняли красно-черные флаги, которые в пятницу, 13 июля, повесили представители националистического движения.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Около часу дня к мэрии подъехали сотрудники управления патрульной полиции Николаевской области. К ним вышла начальник отделения информационного обеспечения Инга Савицкая. В это время, охранники мэрии сняли флаги с фасада здания и занесли их внутрь. К мэрии также подошел активист Дмитрий Рябченко, у которого в руках было заявление на разрешение установки флага. Активист несколько раз спросил, почему на таких же основаниях, на которых сейчас снимают красно-черный флаг (статья 23 Закона Украины «О местном самоуправлении» - ПН), не снимут и флаг Евросоюза.

По словам Инги Савицкой, сами работники мэрии в полицию не обращались – к правоохранителям обратился анонимный источник. Флаг сняли только по приезду патрульных.

— Рябченко с коллегами из «Свободы», из «Азова», из «Правого сектора» повесили красно-черный флаг, установили из в 9:30, не получив предварительное разрешение на эти действия. Заявление у господина Рябченко в руках, но оно еще даже не зарегистрировано. Они сделали это до того. Пока висели эти флаги, ко мне пришел один молодой человек, спросил, на каких основаниях, потом еще пришел один, спросил. Потом пришла полиция, кто-то позвал, мы не знаем, это не мы ее вызвали. Для того, чтоб не было политических баталий, мы их не снимали. Пока не пришла полиция, которая спросила: «У вас висят красно-черные флаги, на каком основании?» - сказала Инга Савицкая.

Сам Дмитрий Рябченко сначала несколько раз перебил Ингу Савицкую, а после замечания корреспондента по этому поводу, отказался в дальнейшем отвечать на его вопросы. Позже, в комментарии «Преступности.НЕТ», Инга Савицкая добавила, что и флаг Евросоюза тоже сняли.

Напомним, ранее сообщалось о том, что с предложением размещать на всех государственных учреждениях по территории области красно-черные флаги выступил глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко.

Позже президиум Николаевского областного совета большинством голосов принял решение больше никогда не рассматривать вопрос о поднятии красно-черного флага возле административных зданий в регионе.