Центр Николаева будут «разрывать» по 10 раз в год из-за того, что никто не хочет приватизировать ТЭЦ, - Сенкевич

По причине того, что никто не хочет приватизировать публичное акционерное общество «Николаевская ТЭЦ» центр города могут «разрывать по 10 раз на протяжении года».

Об этом в пятницу, 13 июля заявил мэр Александр Сенкевич в ходе заседания исполкома.

Так, вопрос о приватизации ТЭЦ он задал директору ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николаю Логвинову, на что тот сообщил, что на данный момент желающих приватизировать данное предприятие нет и отметил, что стоимость составляет 60 миллионов гривен.

Александр Сенкевич - Если нет желающих приватизировать это предприятие, то это означает, что улицы Московская, Чигрина и 3-я Слободская будут и дальше разрываться ними по 10 раз на протяжении всего года, - заявил Александр Сенкевич, после услышанной информации.

Мэр при этом попросил департамент ЖКХ направить обращение на руководство ТЭЦ от его имени, чтобы те предоставили техническую документацию, чтобы город смог сам реконструировать сети и брать с ТЭЦ деньги за обеспечением теплом. Однако Логвинов отметил, что его предприятие месяц назад запрашивало у ТЭЦ технические условия по улице Московской, но ответа им не предоставили.

Николай Логвинов - Мы готовы со своими проектантами сделать проект реконструкции улицы Московской. Предприятие готово помочь им. У нас есть достаточное количество трубы для ремонтных работ, но ответа ТЭЦ мы не получили, - сообщил директор ОКП.

В итоге, мэр Сенкевич поручил повторить данное обращение, и обратится в фонд госимущества, чтобы забрать себе эти сети.

- Состояние одной из центральных улиц - Московской просто ужасное, мы не можем ремонтировать эту улицы, потому что они завтра ее снова разрушат и деньги будут выкинуты на ветер, - отметил мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что сделать какой-либо ремонт по улице Московской в городе Николаеве невозможно из-за аварийных теплосетей «Николаевской ТЭЦ», которые постоянно прорывают.

Ранее неоднократно сообщалось о том, что аварии на теплотрассе и других коммуникациях на Московской случаются ежегодно, из-за чего коммунальщики их постоянно ликвидируют, но аварии повторяются вновь и вновь.