Исполком горсовета все же согласовал «Николаевоблтеплоэнерго» отказ от горячего водоснабжения, которым горожане не пользуются уже 12 лет

В пятницу, 13 июля члены исполнительного комитета Николаевского горсовета поддержали ликвидацию централизованной горячего водоснабжения, так как такую услугу население не получает 12 лет.

Об этом передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

- С 2006 года централизованное снабжение горячей водой не подается. Все системы теплотрасс - все пришло в негодность. Это решение нам необходимо для того, чтобы правильно рассчитать тариф и своевременно подать его на рассмотрение НКРЕ. Это влияет на производственную выработку предприятия, — рассказал директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов.

В итоге все члены исполкома поддержали данное решение.

Напомним, ранее областное коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» выступало за списание и демонтаж системы горячего водоснабжения, которыми горожане не пользуются более 10 лет.

Однако депутаты Николаевского городского совета отказались рассматривать вопрос о демонтаже систем горячего водоснабжения «Николаевоблтеплоэнерго» и ПАТ «Николаевская ТЭЦ», пока вице-мэр Мкртыч Мкртчян не предоставит полный отчет о состоянии коммуникаций, стоимости их восстановления и самой цене вопроса.