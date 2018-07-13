Николаевские «оборотни в мантиях»

10.05.2018 года судейская коллегия Корабельного районного суда под председательством Елены Кутурлановой, а также судей - Анны Лазаревой и Алексея Непши отпустила под залог организаторов ОПГ - Альбину Мунтян и Алико Руденко, которое занималось сбытом наркотических веществ на территории города Николаева. Суд уменьшил наркоторговцам сумму залога в 35 раз - с 5 млн. грн. до 141 тыс. грн.

В начале 2018 года в своём блоге, я давал публичную огласку данной теме. Тогда, по имеющейся у меня информации, судьи, соответственно не бесплатно, готовились отпустить на свободу главарей ОПГ - Алеко Руденко и Альбину Мунтян. После того, как поднялся общественный резонанс, судьи начали тормозить процесс регулярными переносами заседаний. Выждав время, пока затихнет общественное негодование, служители Фемиды сделали своё дело - отпустили наркоторговцев на свободу.

Выйдя на свободу, Альбина Мунтян и Алико Руденко вернулись на свое насиженное рабочее место, возродив один из самых центровых наркопритонов в нашем городе, который функционирует в микрорайоне Широкая Балка по адресу: ул. Новаторов, 5.

Несколько дней назад в Корабельном районе сотрудники полиции задержали несколько человек, подозреваемых в торговле наркотиками. Ими оказались братья Мунтян - Артур и Дэля, сыновья той самой наркоторговки Альбины Мунтян, которую отпустили судьи Корабельного районного суда. Злоумышленники занимались сбытом наркотических веществ через «закладки».

В рамках уголовного производства были проведены обыска в наркопритоне по ул. Новаторов, 5. По месту находились Альбина Мунтян и Алико Руденко. В ходе проведения обысков были обнаружены чеки пополнения банковских счетов на покупку прекурсоров, деньги и 80 кустов конопли. Стоимость изъятого оценивают в 70 тысяч гривен.

Украинские судьи - представители касты неприкосновенных: беззаботная гламурная жизнь, тотальная безнаказанность, нескончаемый поток денег и привилегий. В нашей стране судейские мантии продаются и покупаются также как и решения судов. Без денег и связей - ты никто. Деньги есть - свободен, денег нет - в тюрьму.

Пока «хозяева жизни» отпускают на свободу наркоторговцев, «жируют» и «рубят бабло», наживаясь на крови и горе людей, кто-то не спит ночами, проделывая колоссальную работу, рискуя жизнью, годами разрабатывая преступные группировки, при этом, получая взамен от государства зачастую грамоту или просто «спасибо».

Я лично знаком со многими родителями, чьи дети страдают от наркотической зависимости. Их жизни превращены в настоящий ад. Вижу, как они мучаются и страдают. Как рушатся семьи и человеческие жизни. И поэтому, лично для меня, любой судья, отпустивший на свободу наркоторговца, еще хуже тех мразей, которые распространяют наркоту, калеча жизни и судьбы людей.