Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер имел серьезные проблемы со спиной на саммите НАТО в Брюсселе, именно поэтому ему понадобилась помощь лидеров стран во время одной из церемоний.

Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Схинас на брифинге в Брюсселе, передает Инфорезист.

«Президент в среду вечером почувствовал очень болезненный приступ в пояснице. Он публично сказал, что эти приступы могут влиять на его способность ходить, к счастью, этого не произошло. Президент хочет публично поблагодарить премьера Нидерландов Марка Рютте и премьера Португалии Антонио Кошту за помощь в этот болезненный момент. Он принял лекарство и уже чувствует себя лучше. Вы видели, что вчера он участвовал во всей программ на саммите», — сказал Схинас.

Во время ужина саммита НАТО Юнкер едва держался на ногах и должен был полагаться на помощь мировых лидеров. Позже его даже сфотографировали в инвалидной коляске.

При этом Схинас отказался отвечать на вопрос журналистов, не собирается ли Юнкер в ближайшее время делать операцию.

Одна из журналисток прямо спросила, не был ли Юнкер пьян во время события на саммите, на что Схинас ответил: «Я считаю более чем бестактным, что некоторые СМИ пытаются дать оскорбительные заголовки, используя болезненное состояние Юнкера. Не думаю, что это честно».

Журналисты также пытались узнать, какие именно обезболивающие принимает Юнкер, поскольку постоянное их употребление может влиять на способность человека выполнять свою работу. Схинас ответил, что не владеет такой информацией, но пообещал узнать.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Юнкер на следующей неделе будет участвовать в саммитах в Пекине и Токио, а затем посетит Мадрид.

Юнкер ранее уже жаловался на боли в пояснице и говорил, что они могут вызвать онемение или слабость ног.

Как известно, президент Украины Петр Порошенко, а также лидеры других стран, во время саммита НАТО поддерживали главу Европейской комиссии Жана Клод-Юнкера, который не мог устойчиво стоять на ногах.