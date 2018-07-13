Николаевскому департаменту ЖКХ поручено до конца дня ликвидировать ямочность в двух районах

Об этом он заявил, в пятницу, 13 июля, в ходе заседания исполнительного комитета Николаевского городского совета.

Так, данный вопрос поднял член исполкома Михаил Беседин, который сообщил что по улице Остапа Вишни находится стоянка большегрузного транспорта, однако она никому не принадлежит.

– В Корабельном районе есть так называемая стоянка для большегрузного транспорта – это бывший авторынок. Насколько мне известно, всеми мысленными инстанциями проводилась проверка по тому, кто арендует данный участок земли, но ответа не нашли. То есть земля находится не в аренде, но тем не менее ею пользуются, - отметил Беседин.

Михаил Беседин Также, он отметил, что данный отстойник нужен, но из-за него разрушается дорога, а во время дождей, водители постоянно развозят грязь. В последнее время, на территории засыпают съезды строительным мусором, «и за колесами тянутся глыбы бетона кирпича и всего остального‘.

– Есть предложение либо закрыть её вообще, или дать поручение стивидорным компаниям, которые пользуются этой площадкой, чтобы они хотя бы съезды сделали нормальными. Такая же ситуация происходит на пересечении улицы Космонавтов и проспекта Богоявленского. Если в марте месяце нам говорили, что погодные условия не дают возможности отремонтировать этот перекресток, то сейчас все условия для этого есть. Там сейчас видна шпальная решетка. Я понимаю, что есть проект подобной улицы Театральной, но хотя бы раз в неделю можно засыпать асфальтной крошкой, чтобы обеспечивать проезжаемость, - заявил член исполкома.

Также он отметил, что перед мостом в Широкую Балку образовалась яма размером в 20 сантиметров, и каждую неделю там можно увидеть водителя, который меняет колеса на своем транспорте.

В итоге мэр Александр Сенкевич поручил департаменту ЖКХ к концу рабочего дня ликвидировать ямочность по этим адресам. Кроме этого, он дал поручение начальнику земельного управления Александре Ефименко разобраться со стоянкой в Корабельном районе и о результатах доложить членам исполкома.

Напомним, что городской голова Николаева Александр Сенкевич поручил департаменту ЖКХ закупить холодный асфальт, чтобы с его помощью латать маленькие ямы на дорогах.