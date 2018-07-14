С понедельника «Николаевводоканал» намерен «снизить водоснабжение» своим абонентам

В понедельник, 16 июля, с 10:00 в Николаеве снизят водоснабжение абонентам коммунального предприятия «Николаевводоканал».

Об этом сообщают на странице КП в Facebook.

Причиной этому послужила остановка производства жидкого хлора предприятием «Днепр-азот» .

«Поставщик КП «Николаевводоканал» отказался от обязательств по договору. Количество которое [необходимо] для полного обеспечения процесса ограничено. В связи с минимальным запасом жидкого хлора для обеззараживания питьевой воды в Николаев с 10:00 16.07.2018 года будет снижено водоснабжение абонентам КП «Николаевводоканал» до нормализации поставок жидкого хлора», - говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте Николаевской Облгосадминистрации, сейчас отгрузку хлора и гипохлорита натрия осуществляют из складских запасов производителя и на этой неделе их запасы пополнили как на КП «Николаевводоканал», так и в Баштанке и Первомайске.

В то же время поставки жидкого хлора существенно затруднены и руководство предприятия ищет дополнительных поставщиков жидкого хлора в условиях необходимости соблюдения процедуры конкурсных закупок. А вопрос поставок хлора для водоканалов находится на контроле у Николаевской ОГА, Кабинета Министров Украины и Минрегиона.

«В облгосадминистрации по данному вопросу в начале недели проведено совещание с руководством ГКП «Николаевводоканал», и выяснены фактические запасы обеззараживающих средств на других предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства в городах Первомайск, Очаков, Новый Буг, Баштанка, Вознесенск, свидетельствующие об обеспеченности ими технологического процесса, по меньшей мере до конца июля», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на КП «Николаевводоканал» имеющихся запасов хватит до 20-22 июля.

Ранее сообщалось, что в Баштанке на КП «Горводоканал» возникла угроза остановки, потому что запаса гипохлорита натрия осталось на 11 дней.