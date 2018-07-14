Потерявшего память украинского десантника вернули из Афганистана спустя 30 лет

Ветераны Десантно-штурмовых войск ВСУ помогли найти и вернуть из Афганистана прапорщика Игоря Белокурова, который 30 лет считался пропавшим без вести.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Отмечается, что украинский десантник пропал 9 апреля 1988 года в ходе боя его подразделения с боевиками в районе города Кандагар.

Попав в плен, Белокурову пришлось принять ислам — он получил новое имя (Амриддин), женился и завел семью. Из-за полученных ранений он практически потерял память.

Его случайно нашла группа геологов, в беседе с которой он сказал пару слов на украинском языке.

8 июля ветераны ДШВ встретились с Белокуровым, а через несколько дней он вернулся к своей семье в Волынской области.

Как сообщалось, в Афганистане случайно нашли украинца, который более 30 лет числился без вести пропавшим.