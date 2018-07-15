Во Франции фермер годами прятал от ученых уникальный череп животного, жившего более 10 миллионов лет назад

Недалеко от французкого города Тулуза фермер нашел на своем участке уникальную находку - череп с четырьмя бивнями, принадлежащий животному, живущему на Земле более 10 миллионов лет назад.

Об этом сообщает Science Alert,

Мужчина не спешил поделиться необычной находкой с миром, поскольку боялся что его земли захватят охотники за древностями. Мужчина нашел окаменелый череп ещё в 2014 году, однако ученые смогли до него добраться только спустя три года - в 2017, после того, как фермер всё-таки решился сообщить о находке представителям местного музея.

«Только когда мы отправились туда, в 2017 году, мы поняли значение открытия», - сообщили в управлении музея.

Кости принадлежали давно вымершему родственнику слона - Gomphotherium pyrenaicum - который бродил по Земле примерно 11-13 миллионов лет назад.

У этих странных существ было два клыка, выходящих из нижней челюсти, в дополнение к более типичной верхней паре, которую мы привыкли видеть у слонов; эти нижние клыки были относительно плоскими и, возможно, использовались для копания корней, сообщает издание.

Этот особый вид не очень хорошо представлен в летописи окаменелостей. Ученым удалось найти всего лишь несколько зубов, обнаруженных около 150 лет назад в том же районе.

- Мы столкнулись с видом, который стал почти мифическим, - говорит куратор музея Пьер Далус.

Следующим шагом для музейных палеонтологов является тщательное извлечение ископаемого из его каменной «брони».

Напомним, ранее археологи нашли самый древний фрагмент «Одиссеи» Гомера.