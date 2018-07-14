На «Николаевводоканале» запасы хлора смогут пополнить с 18 июля, - замглавы ОГА

Найден вариант, чтобы с 18 июля на «Николаевводоканал» осуществили дополнительную поставку хлора для очистки воды.

Об этом сообщил заместитель главы Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи на своей странице в Facebook.

Он заявил, что ситуация с хлором на водоканалах в Николаевской области не критическая.

«Сегодня разговаривал с заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Эдуардом Кругляком. Поставки жидкого хлора возобновятся с 18 июля, в том числе за счет импорта. Ситуация по николаевским предприятиям водопроводно-канализационного хозяйства не является критической. Запасов хватает как минимум до конца месяца, а на некоторых предприятиях и более. На «Николаевводоканале» соответствующих запасов хватит до 20-22 июля, но уже сегодня найден вариант дополнительной поставки с 18 июля», - сообщил Гайдаржи.

Напомним, ранее сообщалось, что «Николаевводоканал» с 16 июля намерен «снизить водоснабжение» своим абонентам из-за минимального запаса хлора для очистки воды.

Ранее остановило свою работу предприятие «ДнепрАзот», которое является единственным в Украине производителем жидкого хлора для дезинфекции воды. В Ассоциации водоканалов Украины заявили, что хлор для очистки воды будут импортировать из Европы.