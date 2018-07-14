В США обвинили 12 сотрудников российской разведки в сговоре и вмешательстве в выборы президента в 2016 году

В пятницу, 13 июля, Министерство юстиции США обвинило 12 сотрудников российской разведки в сговоре с целью вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году.

Об этом сообщил заместитель генпрокурора Род Розенштейн, передает CNN.

По данным издания, сотрудникам разведки предъявили обвинения по результатам расследования, которое проводила команда спецпрокурора Роберта Мюллера.

В обвинительном заключении говорится, что эти люди работают в двух отделах Главного управления разведки, подразделения которого активно проводили кибероперации с целью вмешаться в президентские выборы 2016 года.

- В этом обвинительном заключении нет обвинения в том, что кто-то из граждан США совершил преступление. Нет никаких утверждений о том, что заговор изменил количество голосов или изменил результаты выборов, - сказал Розенштейн на пресс-конференции.

После на официальном сайте американского Минюста обнародовали имена 12 человек, которые, по мнению ведомства, являются сотрудниками главного управления генштаба Вооруженных сил России и ответственны за вмешательство в президентские выборы США в 2016 году.

Это Виктор Борисович Нетыкшо, Борис Алексеевич Антонов, Дмитрий Сергеевич Бадин, Иван Сергеевич Ермаков, Алексей Викторович Лукашев, Сергей Александрович Моргачев, Николай Юрьевич Козачек, Павел Вячеславович Ершов, Артем Андреевич Малышев, Александр Владимирович Осадчук, Алексей Александрович Потемкин и Анатолий Сергеевич Ковалев.

Напомним, что ранее у Трампа заявили, что офицеры-дипломаты России осуществляли диверсии в США.