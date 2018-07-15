«Завжди перші», - николаевские десантники выиграли соревнования на лучшую снайперскую пару

В Житомирской области завершились соревнования на лучшую снайперскую пару среди воинских частей десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Победителями стали снайперы из 79-й николаевской отдельной десантно-штурмовой бригады.

Об этом сообщили в командовании десантно-штурмовых войск.

В течение трех дней лучшие мастера дальнего боя украинского десанта оспаривали право стать лучшими среди лучших. Участники соревнований отрабатывали стрелковые упражнения и практические действия в тактической обстановке.

- Эти упражнения взяты из реальной жизни, собственного опыта ведения боевых действий. Ведь у снайпера не всегда есть возможность удобно отстреляться, а чаще всего приходится вести огонь из неудобного положения, - рассказывает один из командиров подразделений снайперов.

На одном из этапов снайперам необходимо было преодолеть многокилометровое расстояние, отработать задачи с ориентировкой на местности, маскировку, выйти на позицию, пройти минное поле, отстреляться и отойти в определенный район.

Николаевские десантники после этой победы будут представлять ДШВ на соревнованиях на лучшую снайперскую пару в Вооруженных силах Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевские десантники на учениях тренировались маскироваться и атаковать противника.