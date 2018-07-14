В Турции, не выходя из комы, скончался украинец, которого избил россиянин

Андрей Сова В субботу, 14 июля, в Турции скончался 57-летний украинец Андрей Сова, которого ранее избил россиянин.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на запорожское турагентство «Лига-Тур-Сервис», которые узнали об этом от родственников мужчины.

Напомним, что в Турции на курорте россиянин, расстроившись поражением своей сборной, избил украинца – мужчина впал в кому.

В субботу днем ​​в Запорожский аэропорту готовились принять самолет санавиацией из Анталии с пострадавшим туристом, однако за несколько часов до прилета рейс неожиданно отменили. Выяснилось, что пробыв неделю в коме, около 10:00 Сова скончался.

Ранее сообщалось, что полиция задержала россиянина, но на другой день уже отпустила. Он уплатил штраф $800.