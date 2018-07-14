В Николаеве хирурги удалили восьмилетней девочке желчный пузырь, в котором нашли камень

В Николаевской областной детской клинической больнице хирурги провели восьмилетней девочке из Вознесенска холецистэктомию (удаление желчного пузыря).

Об этом сообщили в управлении охраны здоровья Николаевской облгосадминистрации.

Врачи отмечают, что это первый подобный случай, ведь болезнь молодеет. В предыдущем случае речь шла о 12-летнем мальчике. У девочки произошло несколько приступов острой боли, в Вознесенской центральной районной больнице ее тщательно обследовали и направили в областную детскую больницу для дальнейшего лечения.

Пациентка поступила 3 июля в стабильном состоянии. Врачи провели повторное расширенное обследование и обнаружили камень в желчном пузыре. Хирурги приняли решение о проведении операции с помощью современного эндоскопического оборудования. Оказалось, что девочка имеет врожденные анатомические особенности, которые и привели к появлению камня в желчном пузыре. Операция прошла удачно. С 13 июля ребенка готовят к выписке с последующим контролем по месту жительства. В ближайшее время ребенок вернется к полноценной жизни.

- Я очень благодарна врачам областной детской больницы, здесь к нам относились с добром и заботой, и такой приятный медицинский коллектив, очень внимательный, - рассказывает бабушка пациентки Галина Леонидовна. - Внучка хорошо перенесла операцию, постоянно находилась под наблюдением врачей.

Напомним, что трехлетняя девочка из Николаева нуждается в пересадке костного мозга.