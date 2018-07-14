На учениях «Си Бриз» провели высадку морского десанта, задействовав корабль и вертолет

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В ходе украинско-американских учений «Си Бриз-2018» прошли совместные маневры украинских морских пехотинцев и военнослужащих Молдовы.

Об этом сообщили в пресс-центре Командования ВМС Украины.

Во время выполнения тренировок морпехи провели десантирование в определенных координатах на морском побережье с вертолетов. Закрепившись на своих позициях, они обеспечили возможность для высадки морского десанта. Десантирование провели со среднего десантного корабля «Юрий Олефиренко». Кроме того, параллельно свои тренировки провели спецназовцы, которые отработали десантирование на борт корабля.

Напомним, что ранее на Николаевщине морпехи ВМС в рамках украинско-американских учений «Си Бриз-2018» отработали прыжки с парашютом.

Вадим Богданов

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русскийобщество