Под дождем: блестки, кристаллы и кружева на красной дорожке 9-го Одесского кинофестиваля

Главная культурная тусовка лета и самое масштабное кинособытие года в Украине началось с красной дорожки 9-го Одесского международного кинофестиваля. Правда, из-за погоды гостям пришлось позировать перед камерами под дождем, а зонт стал главным аксессуаром красного подиума, который предварительно застелили пленкой.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

В новом сезоне организаторы фестиваля приложили немалых усилий, чтобы украинские VIPы наконец-то придерживались мировых стандартов в подборе своих нарядов. И настойчивые требования соблюдать blacktie на красной дорожке стали выполняться. Хотя сама президент ОМКФ Виктория Тигипко явно нарушила свои же правила: ее платье с 3-метровым шлейфом и брюками не совсем вписывается в концепцию строго вечернего дресс-кода.

Пришел не так, как все, и главная звезда кинофестиваля – голливудский актер Эрик Робертс, брат той самой американской «красотки» Джулии Робертс, сыгравший более чем в 400 ролях. Позже актер со сцены объяснил свой образ тем, что «играет мужчину в джинсах и пиджаке».

Николаевские Вraty-дизайнеры Иван и Василий Костенко Актриса Ада Роговцева с молодым спутником

В целом же в этом году было очень мало нелепых нарядов. Ни тапок тебе, ни пижам. Но некоторые тенденции остались. Все также популярны кружева, платья-ночнушки и занавески, короткие штанишки, золотые ткани. Также можно было наблюдать огромное изобилие дорогостоящей бижутерии со всевозможными камнями и кристаллами Swarovski.

Команда журнала ELLE Актриса Римма Зюбина

Красная дорожка ОМКФ в этом году пестрила в основном звездами политики, поп-сцены, театра, кино и телевидения отечественного разлива. Среди самых ярких стоит отметить заигрывающую с папарацци телеведущую и травести-диву Монро, а также звезду «Евровидения-2018» Melovina, которого публика встречала под несмолкаемые крики подростков-фанатов.

Председатель Госкино Филипп Ильенко с женой Мэтр Михаил Жванецкий Травести-дива Монро

В этом году программа фестиваля включила в себя несколько премьер, спецпоказы, среди которых и уникальный опен-эйр-кинопоказ на Потемкинской лестнице, а также мастер-классы от ведущих мировых кинодеятелей. В ходе церемонии Герой Украины, 80-летняя актриса театра и кино Ада Роговцева была награждена статуэткой «Золотого Дюка» за вклад в киноискусство.

Президент ОМКФ Виктория Тигипко Голливудская звезда Эрик Робертс

Ведущая церемонии открытия ОМКФ Янина Соколова MELOVIN показал свой «фирменный» глаз Экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева любит не только деньги, но и кино

Согласно программе, открыла фестиваль лента «Женщина на войне», снятая совместно Исландией, Францией и Украиной при поддержке Госкино. Вслед за первой картиной прошли показы фильмов Киры Муратовой «Короткие встречи» и «Кукла», эти показы организаторы внесли в программу в память о легенде советского и украинского кинематографа, которая ушла из жизни в июне 2018 года.

Свитланка Махничева Одесский комик Борис Барский с супругой Одесский джентельмен Олег Филимонов с женой

Звезда 95-го Квартала Елена Кравец с мужем

В целом же для 9-го Одесского кинофестиваля специальная комиссия отобрала лучшие картины из 19 стран, в этот список кроме Украины вошли Индия, Беларусь, Румыния, Колумбия, Палестина и другие. Ведущими церемонии стали Янина Соколова и Олег Панюта.