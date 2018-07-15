В Кемерово начали демонтировать сгоревший ТЦ «Зимняя Вишня», в котором погибло 64 человека

В российском городе Кемерово в субботу, 14 июля рабочие начали демонтаж здания торгового центра Зимняя вишня, где в результате пожара погибли более 60 человек.

Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

Решение о том, что торговый центр уже можно сносить, принял временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев. Издание отмечает, что строители приступили к разбору внешних элементов. Тяжелая техника для демонтажа металлических и железобетонных конструкций должна прибыть ориентировочно через неделю.

По информации издания потерпевшие выступают категорически против данного сноса хотя бы до момента ознакомления с материалами уголовного дела, так как сохранение зданий необходимо для проведения дополнительных экспертиз.

«Сегодня соответствующее ходатайство направили следователю. Если здание исключили из числа вещественных доказательств, будем его обжаловать», – заявил адвокат потерпевших Дмитрий Малинин.

В свою очередь, пресс-служба администрации области сообщает, что между сторонами было заключено соглашение о ликвидации центра.

Сообщается, что каждый из этапов займет больше месяца. Сперва снесут здание сауны, после этого специалисты приступят к демонтажу самого центра и котельной. Соседние офисные здания, относящиеся к котельной, уже подключили к другим источникам теплоснабжения.

Как известно, в воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово начался пожар. В результате погибли 64 человека, из которых 41 - дети.

Через два дня после трагедии сотни жителей Кемерово вышли на митинг с требованием к властям рассказать правдивые данные о погибших.

В итоге суд арестовал владелицу ТРЦ «Зимняя вишня» Юлию Богданову и главу кемеровского Госстройнадзора Танзилию Комкову. Ранее были арестованы техдиректор ТРЦ Георгий Соболев, руководитель центра Надежда Судденок, руководитель и сотрудник компании «Системный интегратор» Александр Никитин и Игорь Полозиненко (именно эта компания занималась обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ), а также охранник Сергей Антюшин, не включивший систему оповещения о пожаре.

Также в отставку подал губернатор Кемеровской области (РФ) Аман Тулеев. Позже суд арестовал на 2 месяца начальника управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», жертвами которого стало 64 человека.