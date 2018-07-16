Siemens представила новый пассажирский поезд, который разгоняется до 360 км/ч

Компания Siemens представила новый высокоскоростной пассажирский поезд «Velaro Novo», способный развивать скорость от 250 до 360 км/ч.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

При такой скорости новый поезд использует на 30 процентов меньше энергии, чем предыдущие модели «Velaro». Вес поезда уменьшен на 15 процентов, в то же время место для пассажиров увеличено на 10 процентов, отмечает разработчик.

Корпус поезда основан на концепции «пустой трубки», что означает, что внутри нет постоянных объектов, и интерьер может быть изготовлен в соответствии с пожеланиями заказчика.

«Velaro Novo» - это наш ответ на глобальные требования к высокоскоростному транспорту. Новый поезд пишет новую главу в истории успеха Velaro и позволяет операторам предлагать пассажирам улучшенный комфорт и экономию во всем жизненном цикле поезда. То, что мы представляем сегодня, - это результат пятилетней разработки: платформа, предлагающая уникально оптимизированные затраты на энергопотребление и обслуживание, а также максимальную гибкость и надежность», - рассказал генеральный директор подразделения мобильной связи Siemens Сабрина Суссан.

Siemens тестирует новый высокоскоростной поезд с апреля 2018 года по всей Германии.

Ранее компания разработала четыре поколения «Velaro». Поезда работают с 2000 года и в настоящее время эксплуатируются в Германии, Нидерландах, Бельгии, Швейцарии, Испании, Франции, Китае, России, Великобритании и Турции. Siemens начала разработку новой концепции «Velaro Novo» в 2013 году и планирует сдать первые поезда в эксплуатацию в 2023 году.

Напомним, что немецкая компания «Siemens» заинтересована в выходе на украинский рынок в сфере производства локомотивов и трамваев.