Twitter заблокировал два аккаунта, связанные с российской разведкой

Twitter заблокировал 2 аккаунта, связанные с 12 гражданами России, пойманным во вмешательстве в выборы в США.

Об этом сообщает «Униан» ссылаясь на Reuters и руководство Twitter.

Заблокированы учетные записи @DCLeaks_ и @Guccifer_2.

Отмечается, что эти аккаунты были упомянуты в обвинительном заключении в отношении 12 сотрудников военной разведки РФ.

«Учетные записи были заблокированы за связь с сетью аккаунтов, которые ранее были заблокированы за нарушение правил пользования», - говорится в заявлении представителя.

Напомним, что Facebook заблокировал работу аналитической компании Cambridge Analytica и связанную с ней консалтинговую фирму Strategic Communication Laboratories, которые помогли Дональду Трампу победить на президентских выборах в США в 2016 году.