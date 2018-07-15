Twitter заблокировал два аккаунта, связанные с российской разведкой

Twitter заблокировал 2 аккаунта, связанные с 12 гражданами России, пойманным во вмешательстве в выборы в США.
Об этом сообщает «Униан» ссылаясь на Reuters и руководство Twitter.
Заблокированы учетные записи @DCLeaks_ и @Guccifer_2.
Отмечается, что эти аккаунты были упомянуты в обвинительном заключении в отношении 12 сотрудников военной разведки РФ.
«Учетные записи были заблокированы за связь с сетью аккаунтов, которые ранее были заблокированы за нарушение правил пользования», - говорится в заявлении представителя.
Напомним, что Facebook заблокировал работу аналитической компании Cambridge Analytica и связанную с ней консалтинговую фирму Strategic Communication Laboratories, которые помогли Дональду Трампу победить на президентских выборах в США в 2016 году.
Ранее руководство Twitter подтвердило, что российские боты перед выборами США «ретвитнули» Трампа почти полмиллиона раз.