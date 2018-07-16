У берегов Флориды открылся первый в США подводный музей

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В США у берегов Флориды открылся первый в стране подводный музей UMA (Underwater Museum of Art). На сегодняшний день в его экспозиции всего лишь семь скульптур, но коллекция будет постоянно пополняться.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что музей расположен на 18-метровой глубине недалеко от побережья округа Уолтон. В этой части Мексиканского залива почти не осталось рифов, и с помощью скульптур основатели музея хотят создать искусственный риф, восстановив тем самым популяцию морских обитателей.

Как сообщают, чтобы создать экспонаты музея, использовали материалы, которые являются устойчивыми к подводной среде и не содержат загрязняющие вещества или же токсины.Почти все представленные скульптуры сделаны из нержавеющей стали либо бетона.

«Это должны быть экологически чистые материалы, которые являются экологически устойчивыми», - идется в сообщении.

Ранее сообщалось, что французский музей художника Этьена Террюса обнаружил, что половина работ мастера оказалась подделками.

Елена Мельниченко

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русскийобщество