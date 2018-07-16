У берегов Флориды открылся первый в США подводный музей

В США у берегов Флориды открылся первый в стране подводный музей UMA (Underwater Museum of Art). На сегодняшний день в его экспозиции всего лишь семь скульптур, но коллекция будет постоянно пополняться.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что музей расположен на 18-метровой глубине недалеко от побережья округа Уолтон. В этой части Мексиканского залива почти не осталось рифов, и с помощью скульптур основатели музея хотят создать искусственный риф, восстановив тем самым популяцию морских обитателей.

Как сообщают, чтобы создать экспонаты музея, использовали материалы, которые являются устойчивыми к подводной среде и не содержат загрязняющие вещества или же токсины.Почти все представленные скульптуры сделаны из нержавеющей стали либо бетона.

«Это должны быть экологически чистые материалы, которые являются экологически устойчивыми», - идется в сообщении.

The first underwater museum in the United States has opened off the coast of northwest Florida https://t.co/gHgizjbzVK pic.twitter.com/S4TEtkcPe0 — CNN (@CNN) 13 июля 2018 г.

Ранее сообщалось, что французский музей художника Этьена Террюса обнаружил, что половина работ мастера оказалась подделками.