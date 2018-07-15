«Нет необходимости вставать на 8 утра»: В николаевском ЦПАУ заработала электронная очередь

В Николаеве в центре предоставления административных услуг начала работать электронная очередь.

Об этом на своей странице Facebook сообщил директор департамента административных услуг Дмитрий Лазарев.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 июля, в Центре предоставления административных услуг Николаева установят новый аппарат электронной очереди.

Так, он опубликовал видео, где показал новое оборудование по регистрации Департамента оказания административных услуг. На своем примере Лазарев показал все этапы получения талона в системе электронной очереди. Отмечается, что для регистрации необходимо ввести свою фамилию и инициалы. После этого следует подтвердить указанное время и получить талон.

- Вот мы видим фамилию, номер регистрации и время, на которое нас ожидают. Нет необходимости вставать на 8 утра, - сказал Лазарев.

После выдачи талона, на электронном табло прозвучит номер очереди.

- Красивым женским голосом нас приглашают к регистратору, где нас встречают, - добавил он.

Напомним, что также ранее жители Николаева пожаловались на то, что простояли в очереди в ЦПАУ около семи часов, из-за того что аппарат электронной очереди вышел из строя.