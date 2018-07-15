В Киеве активисты в масках Трампа, Меркель и Путина организовали флэшмоб в поддержку украинских политзаключенных

В Киеве, на Майдане Независимости, в воскресенье, 15 июля, прошла акция в поддержку незаконно заключенного в тюрьме Российской Федерации украинского режиссера Олега Сенцова и других политзаключенных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По словам самих организаторов, акция проводится в преддверии финала ЧМ-2018 по футболу в России, а также встречи американского президента Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. Главной целью является - привлечь внимание мировых политиков к судьбам украинских политзаключенных, которых удерживает Кремль.

Так, на Майдане развернули баннер с именами всех политузников, а также провели символическое выступление «при участии» Сенцова, Трампа, Маркель и Путина.

Добавим, что в УНІАН сообщают, что похожая акция проходит в Одессе, где огласили глобальное обращение участников кампании #SaveOlegSentsov. В документе участники призывают власти своих стран срочно обратиться к России с требованием освободить Сенцова и других украинских политзаключенных.

«Мы просим правительство нашей страны сделать все возможное для освобождения Олега и всех граждан Украины, которые были лишены свободы по политическим мотивам в России и оккупированном Крыму, а также всех военнопленных и гражданских заложников, удерживаемых на оккупированной Россией территории Донбасса», - идется в обращении.

Напомним, Олег Сенцов начал голодовку с 14 мая. Единственным условием ее прекращения он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ. Накануне Сенцов начал получать поддерживающую терапию.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов. Кольченко приговорили к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы. Вместе с ними также задержали Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния. Афанасьева в 2016-м году обменяли, Чирний останется в колонии в Магадане.

Отметим, что 2 июня в различных городах Украины, Британии и США прошли акции в поддержкуукраинских политзаключенных РФ.

Также ранее сообщалось, что в справке, выданной консульству Украины Федеральной службой исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому округу, политзаключенный Олег Сенцов называется гражданином Украины.

По информации сестры Сенцов, он потерял уже около 15 кг в весе.