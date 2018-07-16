В США задержали протестующего, который пролетел на параплане с плакатом над курортом Трампа

В Шотландии задержали мужчину, который на параплане пролетел над курортом президента США Дональда Трампа с протестным плакатом.

Об этом идет речь в сообщении Sky News.

«Полиция Шотландии сообщает об аресте 55-летнего мужчины из-за инцидента с полетом на параплане в непосредственной близости от президента США Дональда Трампа в отеле Тернберри в Шотландии в пятницу», – говорится в сообщении.

На самом плакате протестующий написал: «Трамп: остается только надеяться на лучшее». Добавим, что поводом для ареста стал запрет на полеты в зоне вокруг курорта. Отмечается, что человек является членом экологической организации Гринпис.

Ранее сообщалось, что в США полиция задержала 600 протестующих против миграционной политики Трампа.