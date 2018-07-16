Германия примет 50 из 450 мигрантов, которых спасли из деревянного судна в Средиземном море

Германия примет 50 мигрантов, которые накануне спасли из деревянного судна в Средиземном море неподалеку от итальянского острова Лампедуза.

Об этом сообщила DW.

«Германия и Италия договорились, что Германия, учитывая текущие переговоры об активизации двустороннего сотрудничества по предоставлению убежища, в этом случае готова принять 50 человек», - сообщила пресс-секретарь немецкого правительства

Отметим, 14 июля 450 мигрантов из дрейфующей деревянной лодки в Средиземном море эвакуировали на два корабля. Добавим, что восемь женщин и детей итальянская береговая охрана доставила на итальянский остров Лампедуза для оказания медицинской помощи. Также министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини, который занимает жесткую антимигрантскую позицию, запретил принимать других мигрантов.

Напомним, что в районе порта Кротоне в Италии задержали яхту, которая вышла из порта в Николаевской области и перевозила мигрантов из Турции.