У активистов на границе с Финляндией отобрали плакаты с надписями «Спасите Сенцова» и «Свободу политзаключенным»

На границе с Финляндией у участников «Открытой России» отобрали плакаты «Save Oleg Sentsov» и баннер «Свободу политзаключенным», которые они планировали развернуть во время встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

В терминале сотрудники пограничного контроля заявили, что у них сломался интроскоп, поэтому они будут досматривать их вещи вручную. При досмотре пограничники забрали на экспертизу плакаты.

«Нас задержали по списку, который мы нашли потом. Они случайно оставили его прямо в этом терминале. Список состоял из девяти фамилий - наша группа и еще два человека», - рассказала одна из участников «Открытой России» Светлана Уткина.

В зоне пограничного контроля они находились более пяти часов. У них несколько раз забирали паспорта, и после оформления всех документов им разрешили пересечь границу.

Напомним, что в Киеве, на Майдане Независимости, в воскресенье, 15 июля, прошла акция в поддержку незаконно заключенного в тюрьме Российской Федерации украинского режиссера Олега Сенцова и других политзаключенных.