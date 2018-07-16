Нуждаются в модернизации: Директор Департамента ЖКХ Николаева заявил, что около 80% лифтов уже «отслужили свой срок»

Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Андрей Палько заявил, что 80% лифтов в жилых домах уже непригодны для использования.

Об этом он рассказал в интервью «Преступности.НЕТ».

По словам Андрея Палько, на сегодняшний день необходимо проводить модернизацию лифтов, поскольку замена обойдется слишком дорого. Модернизация увеличит срок эксплуатации на 12-18 лет.

— Лифты отслужили свой срок и нуждаются в модернизации. Порядка 80% отслужили свой срок. Мы прорабатывали варианты, что делать: ремонт, модернизацию или замену. Замена слишком дорого обходится - порядка 600 тысяч гривен за один. Дорого, долго. Есть модернизация - она дешевле, 200-250 тысяч. Она позволит увеличить срок эксплуатации на 12-18 лет. Послеэкспертный ремонт самый простой, но увеличит срок эксплуатации на 4 года. Но учитывая, что лифтов много, лучше затраты на ремонт делать в рамках модернизации, - отметил Андрей Палько.

Также, как добавил директор Департамента ЖКХ, лифты надо привести в надлежащий эстетический вид, для этого необходимо установить сигнализацию, но когда она будет работать в лифтах, Андрей Палько не знает.

— Там, где небольшие замечания, то можно ремонт делать. Поэтому, к каждому лифту нужно подходить отдельно. Естественно, надо и эстетику делать. Потому что зайти в наш лифт - это печально. Тоже перед своим отстранением я дал поручение отработать сигнализацию по компаниям, потому что были случаи воровства. Сигнализация уже есть, она готова, стоимость полторы-две тысячи гривен на лифт. Будет ли она внедрена - мне тяжело сказать, - добавил Андрей Палько.

Напомним, жители многоэтажного дома по адресу улица Океановская, 32 В жалуются, что уже два месяца живут со сломанным лифтом, - в мэрии говорят, что денег на ремонт нет.